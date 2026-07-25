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Giriş Tarihi: 25.07.2026 11:13

Antalya'da feci olay! Zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi: 6'sı turist 7 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 Karayolu Hatipler Mahallesi mevkiinde 3 otomobil ile 1 tur minibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6'sı Hollanda vatandaşı turist olmak üzere 7 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Antalya’da feci olay! Zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi: 6’sı turist 7 yaralı
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Kaza, 24 Temmuz 2026 günü saat 18.40 sıralarında Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Hatipler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine seyir halindeki Yılmaz T. yönetimindeki 07 CJC 098 plakalı tur minibüsü, Murat S'nin kullandığı 34 ESG 761 plakalı otomobil, Ramazan S. idaresindeki 07 LA 064 plakalı otomobil ile Murat E'nin kullandığı 01 AVU 663 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazada otomobil sürücüsü Murat E. ile tur minibüsünde yolcu olarak bulunan Hollanda vatandaşları F.R, R.R.S, D.R, R.K, J.D.K ve L.H.K yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manavgat'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle D-400 Karayolu bir süre ulaşıma kapanırken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve trafik ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA

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