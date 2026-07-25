Antalya’da feci olay! Zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi: 6’sı turist 7 yaralı

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazada otomobil sürücüsü Murat E. ile tur minibüsünde yolcu olarak bulunan Hollanda vatandaşları F.R, R.R.S, D.R, R.K, J.D.K ve L.H.K yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manavgat'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.