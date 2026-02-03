Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da feci otobüs kazasında 10 kişi hayatını kaybetmişti! Aynı firma, aynı güzergah, yüksek hız…
Giriş Tarihi: 3.02.2026 09:57

Antalya–Isparta Karayolu'nda geçtiğimiz gün 10 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının ardından yine aynı firmaya ait bir başka otobüsün yağışlı havada aynı güzergahta hızla ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri kaydeden vatandaş tepki göstererek, "110'la gidiyoruz yine de ona yetişemiyoruz." dedi.

Edinilen bilgilere göre, 10 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından bugün yine Buzlu firmasına ait bir başka otobüsün yine aynı güzergahta ve yakın mesafede yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda hızla ilerlediği anlar, yolda seyir halinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

"ŞU AN 110'LA GİDİYORUZ, YİNE DE BU OTOBÜSE YETİŞEMİYORUZ"

Görüntüler, öğle saatlerinde Döşemealtı ilçesi Kömücüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu yakınlarında geçtiğimiz gün 10 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı otobüs kazasının meydana geldiği güzergaha çok yakın bir noktada kaydedildi. Görüntülerde olumsuz hava şartlarına rağmen otobüsün yüksek hızla yol aldığı görülürken, kaydedilen anlar kısa sürede sosyal medyada yayılarak kamuoyunda tepkilere neden oldu. Görüntüyü kaydeden vatandaş, yaşanan duruma tepki göstererek, "110'la gidiyoruz, bu otobüsün arkasında olmamıza rağmen yine de ona yetişemiyoruz. Kuralların dışında gidiyoruz ama gene de yetişemiyoruz" dedi.

