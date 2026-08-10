Antalya’da film gibi olay: İsmi başına bela oldu! Tam 10 gün hapis yattı...

KENDİNİ CEZAEVİNDE BULDU

Süslü'nün neden cezaevine girdiği yönündeki sorusuna da 'Bilmiyoruz' karşılığı verildi. Cezaevinde zor günler geçiren Süslü, ameliyatlı olduğu için pansumanını koğuştakiler yaptı ve iki kez ambulansla hastanenin acil servisine götürüldü. Süslü, defalarca suçsuz olduğunu ve bir yanlışlık yapıldığını söylemesine rağmen kimseyi inandıramadı.

'ÖZÜR DİLERİZ, BİR HATA OLDU'

Gerçek, cezaevindeki 9'uncu günde ortaya çıktı. Psikolog ile rutin görüşmeye çıkarılan Süslü, suçunun ne olduğunu bilmediğini söyledi. Bilgisayarından kayıtları inceleyen psikolog, tutuklu Ali Süslü ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali Süslü'nün isimlerinin aynı, T.C. kimlik numaralarının farklı olduğunu fark etti. Aranan hükümlünün de Süslü gibi Adana doğumlu olduğu ancak adreslerinin uyuşmadığı anlaşıldı. İddiaya göre; yapılan hatanın anlaşılması üzerine Süslü'ye 'Özür dileriz, bir hata oldu' denildi. Gerçeğin ortaya çıkması ile tahliye olmak isteyen Süslü'ye 10 günlük cezayı tamamlaması gerektiği söylenerek, ertesi gün tahliye edildi.

İŞİNİ DE KAYBETTİ

Süslü, cezaevine girmesinin ardından hakkındaki iddialar nedeniyle işini de kaybetti. Psikolojisi bozulan Süslü, avukatı Abdullah İlkkahraman aracılığıyla ilgililer hakkında 'Görevi kötüye kullanma', 'Görevi ihmal' ve 'Hürriyeti tahdit' suçlarından suç duyurusunda bulundu.

'KENDİ SUÇUNU BİLMİYOR MUSUN'

Ne olduğunu anlayamadan kendini bir anda cezaevinde bulduğunu söyleyen Süslü, "Polis memuru beni aradı ve 'Bir imza işiniz var. Lütfen karakola gelin' dedi. Ameliyatlı olduğum halde oraya gittim. Suçumun ne olduğunu sordum. İçeriğini göremediği için 'Mahkemeye çıkacaksın' dedi. Beni de oradan adliyeye götürdüler ve nezarete koydular. Orada tekrar 'Yeni ameliyat oldum, beni neden tutuyorsunuz, suçum nedir?' diye sorduğumda 'Sen kendi suçunu bilmiyor musun?' denildi. Sonrasında 'Savcıya çıkabilir miyim?' diye sordum. Onlar da 'Kesinleşmiş cezan olduğu için savcıya çıkamazsın. Bu cezayı yatacaksın' dediler. Beni L Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürdüler ve 10 gün boyunca tutuklu kaldım" dedi.