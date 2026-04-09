Giriş Tarihi: 9.04.2026 11:00

Antalya’da film gibi operasyon! Jandarmadan kaçmak isterken bakın nereye saklanmış...

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. 8 ayrı suçtan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarmadan saklanmak için akıllara en son gelecek yere saklanmış. İşte, olayın detayları…

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 8 ayrı suçtan kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan Sinan Y.'nin gerçekleştirilen fiziki takip sonucunda Side Mahallesi 1531 Sokak'ta bulunan ikamette saklandığı belirlendi.

O GİZLİ YER İFŞA OLDU

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ekiplerin ikamette yaptığı aramada Sinan Y.'nin ikamette olmadığı belirlendi. Jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde evin odasının çatısında tavan arasına açılan bir kapak olduğu gözlenirken, belirtilen noktaya çıkan görevliler, Sinan Y.'yi tavan arasında saklanırken buldu.

Aşağı indirilen Sinan Y., Side Jandarma Karakolunda yapılan işlemlerinin ardından önce Manavgat Adliyesi'ne çıkarıldı ardından da cezaevine teslim edildi.

