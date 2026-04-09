Antalya’da film gibi operasyon! Jandarmadan kaçmak isterken bakın nereye saklanmış...

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 8 ayrı suçtan kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan Sinan Y.'nin gerçekleştirilen fiziki takip sonucunda Side Mahallesi 1531 Sokak'ta bulunan ikamette saklandığı belirlendi.
O GİZLİ YER İFŞA OLDU
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ekiplerin ikamette yaptığı aramada Sinan Y.'nin ikamette olmadığı belirlendi. Jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde evin odasının çatısında tavan arasına açılan bir kapak olduğu gözlenirken, belirtilen noktaya çıkan görevliler, Sinan Y.'yi tavan arasında saklanırken buldu.