Antalya’da Ford Otokoç yetkili servisine saldırılanlar yakalandı

Bugün sabah saatlerinde İstanbul'da bulunan Otokoç Genel Müdürlüğüne yapılan silahlı saldırının ardından Antalya'da da Ford Otokoç yetkili servisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası inceleme başlatılmasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılığın açıklamasında olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve saldırganların yakalandığını belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: "07.06.2026 tarihinde İlimiz Kepez İlçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde bulunan Ford Otokoç yetkili servisine silahla ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli yakalanmış olup, soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör