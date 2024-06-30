Antalya’da gece başlayan yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesi Bilginler Mahallesi'nde çıkan yangın gece saat 01.30 sularında çıktı. Havanın kuzeyden esmesi ve nem oranını düşük olması nedeni ile yangın kısa sürede büyüdü. Bir anda ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye yönlendirildi. Yangına 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahalede bulunuldu.

5 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ

Ekipler 2 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına almayı başardı. 5 hektarlık alanın zara gördüğü yangında yangın söndürme ekipleri sabaha kadar soğutma çalışması başlattı. Jandarma yangının bir anda çıkması nedeniyle yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlattı. Havanın kuzeye dönmesi nedeni ile gece nem oranını en düşük seviyeye düştüğünü belirten yetkililer, "Alevleri kaçırsaydık çok büyük bir yangın felaketi yaşayabilirdik. Ekiplerimizin zamanında müdahalesi felaketi önledi." dedi.