Kıskançlık nedeniyle hamile eşini bacaklarından vurmuştu! O cani hakkında karar verildi

Vahşeti aratmayan olay, 3 Şubat saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3575 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana gelen olayda, Abdullah Altun (32) ile Hatice Altun (25) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Altun bulundurduğu tabancayla 7 aylık hamile eşinin sağ ve sol dizine ateş etti. Silah seslerinin ardından Abdullah Altun olay yerinden aracıyla kaçtı.
KAÇIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile adrese sağlık ekipleri sevk edilirken, bacaklarından yaralanan Hatice Altun, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, evde ve çevrede detaylı inceleme yaparken, Abdullah Altun'un eşini vurduktan sonra binadan çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Abdullah Altun ellerinde eldivenle apartmandan kaçarken saniye saniye kayıtlara yansıdı.
PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Vahşet görüntülerin ardından polis saldırgan Abdullah Altun'un saklandığı yeri tespit etti. Gece saatlerinde saat 23.45 sularında cinayet masası ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. İfade işlemleri için cinayet büro amirliğine getirilen Abdullah Altun sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.