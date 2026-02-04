Haberler Yaşam Haberleri Kıskançlık nedeniyle hamile eşini bacaklarından vurmuştu! O cani hakkında karar verildi
Giriş Tarihi: 4.02.2026 15:02

Kıskançlık nedeniyle hamile eşini bacaklarından vurmuştu! O cani hakkında karar verildi

Antalya'da kıskançlık nedeniyle 37 haftalık hamile eşi Hatice Altun’u (25), tabancayla bacaklarından vurup suç aleti silah ile birlikte kaçan Abdullah Altun (32) polisin operasyonu ile yakalandı. Çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK Yaşam
Kıskançlık nedeniyle hamile eşini bacaklarından vurmuştu! O cani hakkında karar verildi
  • ABONE OL

Vahşeti aratmayan olay, 3 Şubat saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3575 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana gelen olayda, Abdullah Altun (32) ile Hatice Altun (25) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Altun bulundurduğu tabancayla 7 aylık hamile eşinin sağ ve sol dizine ateş etti. Silah seslerinin ardından Abdullah Altun olay yerinden aracıyla kaçtı.

KAÇIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile adrese sağlık ekipleri sevk edilirken, bacaklarından yaralanan Hatice Altun, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, evde ve çevrede detaylı inceleme yaparken, Abdullah Altun'un eşini vurduktan sonra binadan çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Abdullah Altun ellerinde eldivenle apartmandan kaçarken saniye saniye kayıtlara yansıdı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Vahşet görüntülerin ardından polis saldırgan Abdullah Altun'un saklandığı yeri tespit etti. Gece saatlerinde saat 23.45 sularında cinayet masası ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. İfade işlemleri için cinayet büro amirliğine getirilen Abdullah Altun sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Semt polikliniği çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Abdullah Altun emniyetteki ilk ifadesinde kıskançlık nedeniyle eşiyle aralarında tartışma çıktığını, bir anlık öfke ile eylemi gerçekleştirdiği ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kıskançlık nedeniyle hamile eşini bacaklarından vurmuştu! O cani hakkında karar verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz