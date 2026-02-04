Kıskançlık nedeniyle hamile eşini bacaklarından vurmuştu! O cani hakkında karar verildi

Vahşeti aratmayan olay, 3 Şubat saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3575 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana gelen olayda, Abdullah Altun (32) ile Hatice Altun (25) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Altun bulundurduğu tabancayla 7 aylık hamile eşinin sağ ve sol dizine ateş etti. Silah seslerinin ardından Abdullah Altun olay yerinden aracıyla kaçtı.