Antalya’da hamile eşini vurmuştu: Cani koca ormanda yakalandı!

Feci olay, dün saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3575 Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Abdullah A. ile 7 aylık hamile eşi Hatice A. arasında iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Abdullah A., tabancayla eşini diz kapakları altından vurup, kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Hatice A., hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Hatice A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.