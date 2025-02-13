Antalya’da hastane temizlik görevlisi kaza kurbanı

Kaza, saat 23.50 sıralarında Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kültür Tramvay durağında tramvaydan inen ve yolun karşısına geçmek için 30 metre mesafedeki üst geçidi kullanmak yerine yola çıkan Lütfü Büyükaydın'a, Ahmet Doğan T.'nin kullandığı motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü ve Lütfü Büyükaydın farklı noktalara savrulurken, sürüklenen motosiklet ise yaklaşık 100 metre ilerde durabildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve yerde hareketsiz yatan Büyükaydın'ı fark etmeyen Baran B. idaresindeki hafif ticari araç üzerinden geçti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşlar ve diğer araç sürücülerinin 112 Acil çağrı Merkezine ihbarı ile olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen ekibi olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonucu hayata döndürülen Lütfü Büyükaydın ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan doktorların tüm müdahaleye rağmen Büyükaydın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ DE HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Doğan T. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, araç sürücüsü Baran B. ise polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Lütfü Büyükaydın ise Kurşunlu Mezarlığı7nda toprağa verildi. Büyükaydın'ın özel bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalıştığı gece işten çıkıp Kepez ilçesindeki evine giderken kazada hayatını kaybettiği öğrenildi.