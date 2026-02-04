Antalya’da hayatına son vermek istedi: Son anda kurtarıldı! ’Beni sığınma evine götürün’





"SON ANDA YAKALADIM"

Ayağından birkaç kez ameliyat geçirdiğini belirten Gülseren Yüzeroğlu, polis ekip aracına bindirilerek polis karakoluna götürüldü. İşyerinde çalışırken yanına 2 çocuğun geldiğini, ellerindeki telefonu bana uzatarak ırmak kenarındaki kadının "Telefonla polis ve gerekli yerleri arasın ben atlayacağım, yaşamak istemiyorum' dediğini belirten kitapevi sahibi Devrim Çetin "Kafamı kaldırıp baktığımda suya girdiğini ayaklarının ıslandığını gördüm. Hemen fırladım ve kendisini suya bırakırken son anda yakaladım. Polis ve sağlık görevlileri gelip teyzeyi götürdü" dedi.