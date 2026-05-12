Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da hırsızlık ihbarına giden polisler gördüklerine inanamadı! 5 aylık bebek ve anne şok etti
Giriş Tarihi: 12.05.2026 10:47

Antalya’da hırsızlık ihbarına giden polisler gördüklerine inanamadı! 5 aylık bebek ve anne şok etti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olay şaşkınlık yarattı. Bir binanın garajında hırsız olduğu ihbarını alan polis memurları gördüklerine inanamadı. Ekipler karşılarında hırsız yerine 5 aylık bebek ve ona meyve suyu içirmeye çalışan anne ile karşılaştı. Kadının kapısı açık olan otomobile girdiği, araç içerisinden ruhsat, anahtarlar ve garaj kumandasını alarak garaja sızdığı belirlenirken 1 yıl önce de benzer bir olay yaşadığı öğrenildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Antalya’da hırsızlık ihbarına giden polisler gördüklerine inanamadı! 5 aylık bebek ve anne şok etti
  • ABONE OL

Olay, Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi 3597 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın altındaki kapalı garajdan sesler geldiğini ve içeride yabancı birinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

BEBEĞİNİ BESLEMEYE ÇALIŞAN KADINLA KARŞILAŞTILAR

Kısa sürede olay yerine ulaşan Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak garaj sahibine ulaştı. Heyecanlı bekleyişin ardından otomatik garaj kapısı kumandayla açıldı. Ancak kapı yukarı doğru kalktığında, ne polisler ne de mahalle sakinleri gördüklerine inanamadı. İçeride, 4-5 aylık olduğu tahmin edilen bebeğini pusette biberonla meyve suyu içirerek beslemeye çalışan bir kadınla karşılaşıldı.



OTOMOBİLİN KAPISINDAN İÇERİ SIZMIŞ

Yapılan incelemede, şahsın polis ekipleri tarafından daha önceden tanınan ve madde bağımlısı olduğu bildirilen D.Y. olduğu tespit edildi. D.Y.'nin, kullandığı maddenin etkisiyle, sahibinin kapısını kilitlemeyi unuttuğu bir otomobile girdiği; araç içerisinden ruhsat, anahtarlar ve garaj kumandasını alarak içeri sızdığı belirlendi.

ŞİKAYETÇİ OLUNMADI

Gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşayan garaj sahibi kadın, eşiyle yaptığı görüşmenin ardından çalınan ruhsat, anahtar ve kumandasını teslim alıp şikayetçi olmadı.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenen D.Y., polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Talihsiz bebek ve annesi, gerekli kontrollerin yapılması ve güvenli bir şekilde ailesine teslim edilmek üzere polis aracıyla olay yerinden götürüldü.

AYNI OLAY DAHA ÖNCEDE YAŞANMIŞ

D.Y isimli kadın 2025 yılı Mayıs ayında kullandığı madde etkisiyle Çağlayan Camii önünde park halindeki otomobile binerek ortadan kaybolmuş, polisin amansız takibi sonucu Sarılar Mahallesinde araç içerisinde sızmış vaziyette bulunmuştu.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MANAVGAT #ANTALYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da hırsızlık ihbarına giden polisler gördüklerine inanamadı! 5 aylık bebek ve anne şok etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA