Antalya’da Hollanda uyruklu Türk vatandaşından acı haber: 15 gün sonra cansız bedeni bulundu!

Olay, Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi 1343 Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Komşuları, uzun süredir görmedikleri ve kendisinden haber alamadıkları Hollanda uyruklu Türk vatandaşı Ayhan Bekelaar (70) için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.