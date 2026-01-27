Antalya’da hortum 3 mahalleyi harabeye çevirdi

Olay, gece saatlerinde denizde oluşan hortumun karaya ilerlemesiyle başladı. Hortum hızla Denizyaka, İlarma ve Büklüce mahallelerinde etkisini artırarak büyük hasara yol açtı. Şiddetli rüzgâr nedeniyle vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

CAMİ MİNARESİ YIKILDI

Denizyaka Mahallesi'nde hortumun etkisiyle cami minaresi yıkılarak avludaki abdesthanenin üzerine devrildi. Cami bahçesi kullanılamaz hale gelirken, avludaki çam ağaçlarından biri kökünden sökülüp devrildi. Olayda can kaybının yaşanmaması teselli oldu. Büklüce Mahallesi hortumdan en fazla hasar verdiği bölgelerden biri oldu. Besici Ali Çam'a ait prefabrik evinin tamamen yıkılması sonucu yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çam, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mahallede ayrıca 2 küçükbaş hayvanın telef oldu.

SERALAR YERLE BİR OLDU

Büklüce Mahallesi'ndeki seraların büyük bölümü hortum nedeniyle yıkıldı. Şiddetli rüzgâr sebzeleri yerle bir ederken, üreticiler büyük mağduriyet yaşadı. Seralarda bulunan ürünlerin neredeyse tamamı zarar gördü. Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin hasar tespit çalışması başlattığı bildirildi. Vatandaşlar yaşanan büyük hasarın ardından önlem çağrısında bulundu.

Felaketi yaşayan Fahrettin Akkurt, "Gece kahvehanedeydik. Elektrik gitti. 30 dakika sonra her taraf felç oldu. Evlerin çatıları uçtu. Binlerce dönüm arazide seralar zarar gördü" dedi.

Hasan Şahin, "Gece saat 01.30 gibi fırtına oldu. Mahallenin sesini duydum. Geceleri besicilere bakan bir abimiz vardı. Onun kaldığı prefabrik ev hortumdan dolayı zarar gördü. Mahalle halkıyla geldiğimizde yerde yatıyordu. Nefes almakta zorluk yaşıyordu. 2 adet hayvan telef olmuştu. Sonra yaralı abimiz ambulansla hastaneye götürüldü. Evin hali ortada, parçaları 1 kilometre uzaklığa kadar gitmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Felaketin ardından bölgeye gelen Sema Gök, "Ablam söyledi, bana da 'köy bitti, her şey yerle bir' dedi. Minareler uçmuş. Çiftçi çocuğuyum, çok üzgünüm" dedi.