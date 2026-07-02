Antalya'da husumeti bitirmek için buluştuğu kuzenini öldürmüştü! Sanıktan duruşmada savunma: "Bana çok fazla küfür etti ailemle tehdit etti"

"KEŞKE ONUN YERİNE BEN ÖLSEYDİM"

Sanık Imad Almograbi ise duruşmadaki savunmasında, olay anında yaşananları hatırlamadığını söyledi. Doğan Duman'ın kendisine ağır hakaretlerde bulunduğunu ve ailesini hedef alan tehditler savurduğunu iddia eden Almograbi, "Doğan bana çok fazla küfür etti, ailemle tehdit etti. Mezardaki annemi çıkarıp kötü şeyler yapmakla, karımı kızlarımı pazarlamakla tehdit etti. Biz hepimiz bir aileyiz, ölen öz amcamın oğlu" dedi.

Olay öncesinde silahın belinde takılı olduğunu belirten sanık, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu ifade ederek, "Keşke onun yerine ben ölseydim. 6 çocuğum var, hem kendi çocuklarım hem onun çocukları için çok üzgünüm. Tüm hayatım değişti. Filistin'den Türkiye'ye çocuklarımın can güvenliği için gelmiştim. 7 aydır tutukluyum, ben bile inanamıyorum yaşadıklarıma" diye konuştu.