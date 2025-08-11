Antalya’da iki grup arasında çıkan çatışmada Burak Bektaş öldürüldü

Olay, pazar günü saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1492 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; aralarında husumet bulunan Burak Bektaş ve 5 arkadaşı, Alihan A. ve 3 arkadaşıyla parkta buluştu. İki grup arasında tartışma kavgaya dönüşünce silahlı çatışma çıktı. Tabanca seslerini duyan bölge bekçileri çatışmanın çıktığı noktaya koştu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, başından ve ayağından yaralanan Burak Bektaş ile sol bacağından vurulan Alihan A.'yı hastaneye götürdü.

3 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Alihan A.'nın arkadaşı Samet C.'nin tabancasından çıktığı belirlenen mermiyle başından yaralanan Burak Bektaş, hastanede hayatını kaybetti. Bacağından vurulan Alihan A. ise müdahalesinin ardından taburcu edilerek ekiplere teslim edildi. Yaya ekipler olay yerinde ve çevresinde yaptığı çalışmada, 3 tabanca, tabancaya ait fişek ele geçirdi.

8 ZANLI YAKALANDI

Muratpaşa Suç Araştırma ekipleri; Burak Bektaş'ın M.Ö. (34), Ş.Ö. (24), F.Ö. (27), C.G. (25) ve B.S. (25), Alihan A.'nın ise Samet C. (24), E.E.K. (20) ve B.K. (20) ile parka geldiğini belirledi. Ekiplerin çalışması sonrası 8 şüpheli de gözaltına aldı. Olayla ilgili gözaltına alınan toplam 9 kişinin işlemleri sürüyor.