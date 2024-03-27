Antalya’da iki grup arasında silahlı çatışma: 10 yaralı

Aralarında önceden yine alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunan kişiler siyah renkli minibüs ile karşı grubun yeni devraldığı işletmeyi pompalı tüfek ve tabanca baskın yaptı.

ÇAPRAZ ATEŞE ALDILAR

Siyahlı kişiler işyerinin önüne onlarca müşterinin olduğu saatte pompalı tüfekler ve tabancalar ile çapraz ateşe aldılar. Ardından iş yerine girdiler. Baskında işyerinin camları kırılırken saçma ve tabanca mermilerinden 10 kişi yaralandı. Baskını gerçekleştiren gruba içeriden bıçakla ve sopalar ile karşılık verildi. 5'den fazla olduğu tespit edilen saldırganlar mermileri bitince silahlarını bırakıp olay yerinen kaçtı. Bazıları ise karşı tarafın bıçaklı ve sopalı saldırısında yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye onlarca polis timleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. 10 yaralı kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisini durumunu ağır yaralı olduğu bildirildi.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ALDI

Bölgede büyük paniğe neden çatışmanın ardından ekipler çevrede geniş güvenlik önemleri aldı. Polis ekipleri görgü tanıklarının bilgisine başvurdu. Bu sırada yaralı yakınları işyerine gelerek bilgi almaya çalıştı. Ardından hastanelere koştu. Polis olayın alacak verecek meselesi nedeniyle meydana geldiğini saldırganların isimlerini tek tek belirlendiğini bildirdi. Gelişmelerin ardından ekipler saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.