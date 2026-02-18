Antalya’da internetten tanıştığı İlhan’ı öldürmüştü: Zanlının savunması pes dedirtti!

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 846 Sokak'taki 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. İlhan Çobanoğlu, iddiaya göre bir süre önce internetten tanıştığı Yunus Emre Çetin'i evine davet etti. Akşam saatlerinde bir araya gelen Çobanoğlu ve Yunus Emre Çetin arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, çıkan Çetin., mutfaktan aldığı bıçakla Çobanoğlu'nu yüzünden ve sırtından bıçakladı. Çobanoğlu ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı. Çobanoğlu'ndan haber alamayıp eve gelen arkadaşları, kapı açılmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.