Antalya’da kan donduran olay! 80 yaşındaki adam 15 ay önce kaybolmuştu: Çoban kafatası ve kemiklerini buldu!

ÇOBAN KAFATASINI BULDU

Şahinler Mahallesi Akçeşme mevkisinde dün saat 17.00 sıralarında hayvanlarını otlatan çoban, orman arazisinde kafatası buldu. İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Jandarma ekiplerinin incelemesi ve aramasında kafatasının yakınlarında bir kemik parçasının yanı sıra kıyafet, ayakkabı ve kişisel eşyalar bulundu. Eşyalar içerisinde 15 aydır kayıp olan Hüseyin Karadeniz'e ait kimliğe de ulaşıldı. Kafatası ve kemik parçaları jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verilerek adli tahkikat başlatıldı. Kafatası ve kemik parçası DNA testi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yakınları da bulunan eşyaların Hüseyin Karadeniz'e ait olduğunu teşhis etti. Bulunan kafatasına DNA eşleşmesi yapılacağı öğrenildi.