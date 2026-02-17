Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da kan donduran olay: İnternette tanıştığı kişi tarafından öldürüldü!
Giriş Tarihi: 17.02.2026 23:52

Antalya’da kan donduran olay: İnternette tanıştığı kişi tarafından öldürüldü!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen olayda, kendisinden uzun süre haber alınamayan 26 yaşındaki İlhan Çobanoğlu evde ölü olarak bulundu. Talihsiz gencin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilirken, Yapılan sıcak takip sonucunda cinayet şüphelisi kısa sürede yakalandı. Şahsın Çobanoğlu ile internet üzerinden tanıştığı öğrenildi.

İHA Yaşam
Antalya’da kan donduran olay: İnternette tanıştığı kişi tarafından öldürüldü!
  • ABONE OL

Olay, Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 846. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhan Çobanoğlu'ndan (26) uzun süre haber alamayan ve kapıyı açtıramayan arkadaşları şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla daireye giren ekipler, Çobanoğlu'nu kanlar içerisinde yerde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, vücudunun farklı yerlerinden ve yüzünden bıçaklanan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçış istikametini belirledi.

Yapılan sıcak takip sonucunda cinayet şüphelisi Y.E.Ç. (21), olaydan yaklaşık 2 saat sonra Aksu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

İlhan Çobanoğlu ile şüpheli Y.E.Ç'nin internet üzerinden tanıştıkları ve evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da kan donduran olay: İnternette tanıştığı kişi tarafından öldürüldü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz