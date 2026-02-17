Antalya’da kan donduran olay: İnternette tanıştığı kişi tarafından öldürüldü!

İlhan Çobanoğlu ile şüpheli Y.E.Ç'nin internet üzerinden tanıştıkları ve evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!