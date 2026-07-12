Antalya'da kan donduran vahşet! "İçine şeytan girdi" diyerek iki ablasını da boğmaya çalıştı: Cani kardeş tutuklandı

'ŞEYTAN ÇIKARMAK İÇİN ABLALARIMI ÖLDÜRECEKTİM'

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Muhammed D., "Ablalarımın içine şeytan girdiğini düşündüm. Şeytanları çıkarmak için Kübra'nın boğazını sıktım. Eve gelen diğer ablam Meryem'e de aynı şekilde saldırdım" dedi. Muhammed D., ekipler gelmeseydi şeytanı çıkarmak için ablalarımı öldüreceğini belirtti.