Antalya’da karşılıksız çek vurgunu: 250’den fazla kişi mağdur oldu! Daireler, araçlar ve milyonlarca borç…

MAL VARLIĞINI BEYAN ETTİ

Ayrıca banka ipoteği bulunan yaklaşık 30 milyon TL değerinde 6 dairesi ile yaklaşık 15 milyon TL değerinde bir aracının bulunduğunu beyan etti.







TELEFONUNA EL KONULDU

Mahkeme kararına istinaden şüphelinin cep telefonuna el konulurken, ikametinde yapılan aramada herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanmadı. D.S., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.