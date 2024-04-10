Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da kaza: 29 yaralı
Giriş Tarihi: 10.4.2024 18:04 Son Güncelleme: 10.4.2024 19:17

Antalya'da kaza: 29 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel personelinin taşındığı servis midibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, 29 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 12.30 sıralarında Çolaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Otel personelinin taşındığı midibüs ile otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada devrilip, metrelerce sürüklenen midibüsteki 29 kişi yaralandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da kaza: 29 yaralı

TAMAMI TABURCU EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralıların bir kısmı kendi imkanlarıyla, bir kısmı da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Doktorlar yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını ilk müdahaleni ardından yaralıların tamamını taburcu edildiğini bildirdi. Bu arada kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde, kontrolsüz kavşakta midibüs ile otomobilin çarpıştığı, ardından midibüsün devrildiği anlar yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da kaza: 29 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA