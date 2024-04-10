Antalya’da kaza: 29 yaralı

TAMAMI TABURCU EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralıların bir kısmı kendi imkanlarıyla, bir kısmı da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Doktorlar yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını ilk müdahaleni ardından yaralıların tamamını taburcu edildiğini bildirdi. Bu arada kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde, kontrolsüz kavşakta midibüs ile otomobilin çarpıştığı, ardından midibüsün devrildiği anlar yer aldı.