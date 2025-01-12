Antalya’da kaza! iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza; Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Çakalderesi istikametinden gelip şehir merkezi istikametine gitmekte olan Gizem Ö.'nün kullandığı 07 AET 737 plakalı otomobil ile Kavaklı Mahallesi 6521 sokaktan gelip Mimar Sinan Mahallesi Tınaztepe Caddesine gitmekte olan Hüseyin Ç.'nin kullandığı 07 BEY 892 plakalı otomobil Küçük Hasan Kavşağında çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, çarpmanın şiddetiyle kaldırım taşlarına çarparak durabilen 07 AET 737 plakalı otomobilin sürücüsü Gizem Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Gülşen Ö, ve 6 yaşındaki Cennet Ö. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer taraftan kaza sırasında Manavgat'ın büyük bölümünde elektrik olmaması nedeniyle kavşakta trafik ışıklarının yanmadığı belirlendi.