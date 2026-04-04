Antalya’da kaza: TIR ve otomobil çarpıştı! 2 yaralı

Giriş Tarihi: 4.04.2026 10:27

Antalya'nın Manavgat ilçesinde TIR ile otomobil birbirine girdi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beydiğin Mahallesi Antalya- Konya yolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Konya'dan Antalya yönüne giden Ahmet Ü. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Bülent Ş. yönetimindeki TIR çarpıştı. Savrulan otomobildeki sürücü Ahmet Ü. ve Sıddıka Ü. sıkıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

