Antalya'da kaza yapan alkollü sürücü ekiplere pes dedirtti! "Emniyeti arayın, polis gelsin"

'SEN NİYE BENİ ARAMADIN'

Kazayı duyduktan sonra bölgeye gelen yeğenine ise, "Ben burada kaza yaptım, şarampole yuvarlandım. Sen niye beni aramadın emmioğlu" diyerek sitem etti. Kazayı şans eseri burnu bile kanamadan atlatan ve uzun süren çabaların ardından ikna edilen alkollü sürücü, polis ekip aracıyla alkol testi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.