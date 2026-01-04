Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da kaza yapan alkollü sürücü ekiplere pes dedirtti! "Emniyeti arayın, polis gelsin"
Antalya'da sulama kanalına yuvarlanan aracın alkollü sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Ancak alkol testi ve tedaviyi reddeden sürücü, sağlık ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ekiplere "Paşam, emmioğlu" şeklinde hitap eden sürücü, kendisini ikna etmeye çalışan polislerden "Emniyeti arayın, polis ekipleri gelsin" talebinde bulundu.

Korkutan kaza, gece saatlerinde Kundu Caddesi 3319 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Y. U. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan sulama kanalına düştü. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücüyü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

POLİSLERDEN 'POLİS' İSTEDİ

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ancak sağlık ekiplerinin müdahale etmek istemesi üzerine sürücü muayeneyi reddederek ekiplere zor anlar yaşattı. Bunun üzerine polis ekiplerince alkol testi yapılmak istenen sürücü, bu talebe de direnince bölgeye takviye ekip çağrıldı. Polis ekiplerine "Paşam, emmioğlu" diye hitap eden alkollü sürücü, kendisini ikna etmeye çalışan polislerden "Emniyeti arayın, polis ekipleri buraya gelsin" talebinde bulundu.

'SEN NİYE BENİ ARAMADIN'

Kazayı duyduktan sonra bölgeye gelen yeğenine ise, "Ben burada kaza yaptım, şarampole yuvarlandım. Sen niye beni aramadın emmioğlu" diyerek sitem etti. Kazayı şans eseri burnu bile kanamadan atlatan ve uzun süren çabaların ardından ikna edilen alkollü sürücü, polis ekip aracıyla alkol testi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

DAHA ÖNCE EHLİYETİNİ KAPTIRMIŞ

Öte yandan, alkollü sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine defalarca el konulduğu ve şu anda da ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

