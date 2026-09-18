Antalya'da kendisini sopalarla döven 3'ü akrabası 5 kişiden şikayetçi oldu

'ÇENEMİ YARDILAR, BACAKLARIM MOSMOR, KABURGAMDA KIRIK VAR'

Musa Şahbaz, "Uyarma amaçlı iş yerine gittim. Burada çocuklarıyla birlikte ellerinde sopalarla beni beklediklerini gördüm. Korktum, kaçmaya başladım. Arkamdan 4- 5 kişi koşmaya başladı. İleride beni yakalayıp, düşürüp yerde sopalarla dövdüler, çenemi yardılar, bacaklarım mosmor, kaburgamda kırık var. Polis beni emniyete götürdü, burada çok fazla kanamam, ağrım olduğu için ambulansla hastaneye götürdüler" dedi.

OLAY ANI KAMERADA

Diğer yandan olay anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Musa Şahbaz'ın birden fazla kişi tarafından sopalarla kovalandığı ve daha sonra dövüldüğü, çevreden yetişenlerin ise olayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör