Antalya’da korku dolu anlar! Alkollü sürücü dehşet saçtı: Önce bariyerlere ardından taksiye çarptı!

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU ANLAŞILDI

Kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamette seyir halindeki İsmail A.'nın kullandığı 07 T 4742 plakalı taksi ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Ahmet G.'nin 1.98 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü sürücü trafikte felakete yol açtı: Önce bariyerlere, ardından seyir halindeki taksiye çarptı | Video