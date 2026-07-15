Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da korku dolu anlar! Alkollü sürücü dehşet saçtı: Önce bariyerlere ardından taksiye çarptı!
Giriş Tarihi: 15.07.2026 10:22

Antalya’da korku dolu anlar! Alkollü sürücü dehşet saçtı: Önce bariyerlere ardından taksiye çarptı!

Manavgat-Alanya kara yolunda alkollü sürücü yürekleri ağza getirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil önce bariyerlere ardından da taksiye çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve 1.98 promil alkollü olduğu belirlenirken korkunç kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Antalya’da korku dolu anlar! Alkollü sürücü dehşet saçtı: Önce bariyerlere ardından taksiye çarptı!
  • ABONE OL

Manavgat- Alanya D-400 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında Alanya istikametine seyir halindeki Ahmet G.'nin kullandığı 07 LLY 94 plakalı otomobil Nifrit Köprüsü'ne yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra aniden sol şeride yöneldi.

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU ANLAŞILDI

Kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamette seyir halindeki İsmail A.'nın kullandığı 07 T 4742 plakalı taksi ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Ahmet G.'nin 1.98 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü sürücü trafikte felakete yol açtı: Önce bariyerlere, ardından seyir halindeki taksiye çarptı | Video

PANİK DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Alkollü sürücüye 25 bin TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine de 6 aylığına el konuldu. Aracın kontrolden çıkarak bariyerlere ve ardından taksiye çarptığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANTALYA #ALANYA #KAZA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da korku dolu anlar! Alkollü sürücü dehşet saçtı: Önce bariyerlere ardından taksiye çarptı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA