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Giriş Tarihi: 9.09.2026 12:55 Son Güncelleme: 9.09.2026 12:58

Antalya'da korku dolu anlar! Daire alev alev yandı: Mahalleli sokağa döküldü

Antalya'da bir apartman dairesi alev alev yandı, mahalleliler sokağa döküldü. Dairede yaşayanların son anda evden çıktığı yangında, diğer katlarda yaşayan apartman sakinleri de kendi evlerine sıçrama endişesiyle yangını izledi.

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İHA Yaşam
Antalya’da korku dolu anlar! Daire alev alev yandı: Mahalleli sokağa döküldü
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Antalya'da yangın dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1037 sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşandı.

MUTFAK KISMINDAN ALEVLER YÜKSELDİ

Edinilen bilgiye göre, evin mutfak kısmından bir anda alevler yükselmeye başladığını gören Ayşe T., yakınlarıyla birlikte kendini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Daire alev alev yandı, mahalleli panikle sokağa döküldü | Video

KORKU ANLARI YAŞANDI

Belirtilen adrese itfaiye ekipleri gelirken, apartman ve mahalle sakinleri alevlerin yükselmesiyle sokağa çıktı. Alevlerin bir anda sardığı yangında, diğer katların da etkileneceği endişesiyle apartman sakinleri de büyük korku yaşadı.

DAİREDE HASAR MEYDANA GELDİ

İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, dairede hasar meydana geldi. Ayşe T., yangında buzdolabının arkasından bir anda alevler gördüğünü ve kendini dışarıya atmak zorunda kaldığını söyledi

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA

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Antalya'da korku dolu anlar! Daire alev alev yandı: Mahalleli sokağa döküldü
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