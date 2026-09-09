Antalya’da korku dolu anlar! Daire alev alev yandı: Mahalleli sokağa döküldü

MUTFAK KISMINDAN ALEVLER YÜKSELDİ

Edinilen bilgiye göre, evin mutfak kısmından bir anda alevler yükselmeye başladığını gören Ayşe T., yakınlarıyla birlikte kendini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Daire alev alev yandı, mahalleli panikle sokağa döküldü | Video