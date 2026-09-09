Antalya’da korku dolu anlar! Daire alev alev yandı: Mahalleli sokağa döküldü

Antalya'da yangın dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1037 sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşandı.
MUTFAK KISMINDAN ALEVLER YÜKSELDİ
Edinilen bilgiye göre, evin mutfak kısmından bir anda alevler yükselmeye başladığını gören Ayşe T., yakınlarıyla birlikte kendini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Daire alev alev yandı, mahalleli panikle sokağa döküldü | Video
DAİREDE HASAR MEYDANA GELDİ
İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, dairede hasar meydana geldi. Ayşe T., yangında buzdolabının arkasından bir anda alevler gördüğünü ve kendini dışarıya atmak zorunda kaldığını söyledi