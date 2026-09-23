Antalya’da korku dolu anlar! Direksiyon başında fenalaşınca ağaca çarparak durabildi: Sürücü hayatını kaybetti!

DİREKSİYON BAŞINDA FENALAŞTI

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücünün direksiyon başında fenalaştığı ve kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Bozoğlu ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Mehmet Erol Bozoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bozoğlu'nun cenazesi morga konuldu.