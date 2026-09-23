Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da korku dolu anlar! Direksiyon başında fenalaşınca ağaca çarparak durabildi: Sürücü hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 23.09.2026 16:33

Antalya’da korku dolu anlar! Direksiyon başında fenalaşınca ağaca çarparak durabildi: Sürücü hayatını kaybetti!

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Direksiyon başında fenalaşan Mehmet Erol Bozoğlu (71), otomobiliyle refüjdeki ağaca çarptı. Duran kalbi kalp masajıyla çalıştırılan Mehmet Erol Bozoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken korkunç kaza kameraya yansıdı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Antalya’da korku dolu anlar! Direksiyon başında fenalaşınca ağaca çarparak durabildi: Sürücü hayatını kaybetti!
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Kaza, saat 13.00 sıralarında Belek- Serik yolunda meydana geldi. Mehmet Erol Bozoğlu'nun kontrolünü yitirdiği 06 CIB 993 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DİREKSİYON BAŞINDA FENALAŞTI

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücünün direksiyon başında fenalaştığı ve kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Bozoğlu ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Mehmet Erol Bozoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bozoğlu'nun cenazesi morga konuldu.

KAZA KAMERADA

Öte yandan, otomobilin kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarptığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SERİK #ANTALYA

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Antalya’da korku dolu anlar! Direksiyon başında fenalaşınca ağaca çarparak durabildi: Sürücü hayatını kaybetti!
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