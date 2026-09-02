Antalya’da korku dolu anlar! Hiç tanımadığı saldırgan tarafından canice bıçaklandı: ‘Polisi görünce "Oyun bitti" deyip..’





"SALDIRGANIN BABASI ZİYARETE GELDİ"



Hastanedeki tedavisinin ardından kendisine saldıran şahsın babasının evine ziyarete geldiğini söyleyen Sağlam, "Bugün bizim eve bana saldıran gencin babası geldi, inşaat ustasıymış. Bana dedi ki, 'Benim oğlum zihinsel engelli kaç defa içeri attılar. Yine geri bırakmışlar. Edip kardeş senden özür diliyorum. Seninle beraber daha kaç kişi vurdu' dedi. Ben ilk kişi değimliyim dedim. 'Hayır, sen üçüncü kişisin' dedi. 'Elazığ'da bir tanesini vurdu. Adam 2 ay hastanede yattı. Ondan sonra Kumluca'da bir tane berberi vurmuş. Bana, "Bunu alın götürün tıkın içeri bir daha da bırakmayın. Her seferine bırakıyorsunuz. Gidip bir mazlumu bıçaklıyor' dedi" şeklinde konuştu.