Antalya’da korku dolu anlar! İki otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!





KONTROL AMACIYLA HASTANEYE KALDIRILDILAR



İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından 2 kadın kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yaşananlar kask kamerasına saniye saniye yansırken, trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde alkollü olduğu belirlenen ve daha önce 2 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan ismi öğrenilemeyen erkek araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulanarak ehliyetine el konuldu.

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