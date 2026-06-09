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Giriş Tarihi: 9.06.2026 12:01

Antalya’da korku dolu anlar! Motosiklet otomobille çarpıştı: Sürücü metrelerce savruldu!

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. 2 kişinin yaşandığı olayda motosiklet sürücüsü park halindeki aracın bagajına çarparak durabildi. Yolcusu ise kazadan sonra yürüdü ama 10 metre sonra yere yığıldı. Kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Antalya’da korku dolu anlar! Motosiklet otomobille çarpıştı: Sürücü metrelerce savruldu!
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Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Kumru Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erhan P. idaresindeki motosiklet, kavşakta Şükrü Ö. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Erhan P. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Doğukan P. yola savruldu.

AYAĞA KALKTIKTAN 10 METRE SONRA BAYILDI

Olay sırasında motosiklet sürücüsü, bir otomobilin bagajına çarparak yaralanırken, motosiklet ise bir süre sürüklendi. Kazanın ardından olay yerinde yaralı halde kalan sürücünün yanı sıra motosiklette yolcu olarak bulunan Doğukan P. ayağa kalktıktan sonra yaklaşık 10 metre yürüdü. Bir süre sonra fenalaşan genç, kendisini yere bırakarak yardım bekledi.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosiklet ile otomobilin çarpışması, ile kazanın ardından yaşananlar yer aldı.

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'GENCİN BİRİNİN CANINA MAL OLABİLİRDİ'

Cadde üzerinde esnaflık yapan Osman Deniz, "Görüntüleri izledik. Kazada yine gencin birinin canına mal olabilirdi. Bu tarz kazaların artık önüne geçilmesini rica ediyoruz. Gerekli yerlerden sokak için yavaşlatıcı ve dur işareti konulması istiyoruz" dedi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ALANYA #ANTALYA #KAZA

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Antalya’da korku dolu anlar! Motosiklet otomobille çarpıştı: Sürücü metrelerce savruldu!
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