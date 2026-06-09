Antalya’da korku dolu anlar! Motosiklet otomobille çarpıştı: Sürücü metrelerce savruldu!

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ



Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosiklet ile otomobilin çarpışması, ile kazanın ardından yaşananlar yer aldı.