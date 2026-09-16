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Giriş Tarihi: 16.09.2026 11:48 Son Güncelleme: 16.09.2026 12:17

Antalya'da korkunç aile katliamı: Eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kişi boşanma aşamasında olduğu belirtilen eşi ile kayınvalidesini ve kayınpederini silahla vurarak öldürdü. Şüpheli şahıs her yerde aranıyor.

İHA
Antalya’da korkunç aile katliamı: Eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdü
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Antalya'nın Korkuteli'nin Karakuyu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, boşanma aşamasında ve hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen S. F. (38), eşi ve ailesiyle henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartıştı.

EŞİNİ KAYINPEDERİNİ VE KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRDÜ

S. F., eşinin ailesinin evinde eşi Ayşegül F. (36), kayınbabası Ahmet Engel (65) ve kaynanası Cemile Engel'e (63) silahla ateş açtı.

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne, baba ve kızlarının hayatının kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalama için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA

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Antalya'da korkunç aile katliamı: Eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdü
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