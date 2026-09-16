Antalya’da korkunç aile katliamı: Eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdü

Antalya'nın Korkuteli'nin Karakuyu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, boşanma aşamasında ve hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen S. F. (38), eşi ve ailesiyle henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartıştı.

EŞİNİ KAYINPEDERİNİ VE KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRDÜ

S. F., eşinin ailesinin evinde eşi Ayşegül F. (36), kayınbabası Ahmet Engel (65) ve kaynanası Cemile Engel'e (63) silahla ateş açtı.

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne, baba ve kızlarının hayatının kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalama için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör