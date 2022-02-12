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Giriş Tarihi: 12.2.2022 10:35 Son Güncelleme: 12.2.2022 10:55

Antalya’da korkunç cinayet

Antalya’da korkunç cinayet

Antalya'da evil ve 4 çocuk babası Hayrettin Avağ (45), arkadaşı kuaför sevgilisi Behiye T.'nin (41) oğlu Mehmet Y. (24) ve yeğeni Serdar T. (32) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Behiye T. ise korkunç şekilde darbedildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2546 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre besicilik yapan Hayrettin Avağ, arkadaşı kuaför Behiye T.'nin evine geldi.

GÖGÜS VE KARNINDAN BIÇAKLADI

Bu durumu haber alan Behiye T.'nin oğlu Mehmet Y. ile yeğeni Serdar T., eve geldi. Annesi ile Hayrettin Avağ'ı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Y. ile Serdar T., bıçakla Hayrettin Avağ'ı göğüs ve karın bölgesinden bıçakladı. Hayrettin Avağ kanlar içinde yere yığıldı. Mehmet Y. ile Serdar T., daha sonra Behiye T.'yi de feci şekilde darp etti.

KOMŞULARI DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Kavga sesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri sağlık ekipleri istedi. Sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Hayrettin Avağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Behiye T.'yi ise ambulans ile hastaneye kaldırdı. Yaşanan korkunç cinayetin ardından Mehmet Y. ile Serdar T. polise teslim oldu.

YAKINLARI KRİZ GEÇİRDİ

Durumu haber alan Hayrettin Avağ'ın yakınları cinayetin işlendiği evin olduğu adrese geldi. Sinir krizi geçiren Avağ'ın yakınları, Behiye T.'ye ait olduğu değerlendirilen otomobile zarar verdi. Polis ekipleri, kalabalıktan dolayı takviye ekip isterken, bölgeye çevik kuvvet ve özel harekat polisleri de geldi.

CEYHAN İLÇESİNE GÖTÜRÜLDÜ

Evde yapılan savcılık ve olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Hayrettin Avağ'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Avağ'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Adana'nın Ceyhan ilçesine götürüldü. Kentte besicilik yapan Hayrettin Avağ'ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Antalya’da korkunç cinayet
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