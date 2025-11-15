Antalya’da korkunç cinayet

Antalya'nın Kaş ilçesinde Gökay S. Annesiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü Yusuf Aygül'ü sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Andifli Mahallesi Şehit Kazım Temel Caddesi'nde yaşanan olayda belediyede işçi olarak çalışan Gökay S., annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği otelin gece bekçisi Yusuf Aygül ile sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökay S., yanında taşıdığı bıçakla Aygül'e saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen Aygül'ü yerde de defalarca bıçaklayarak yanına kimseyi yaklaştırmadı. Hastaneye kaldırılan ve vücudunda 22 bıçak yarası tespit edilen Yusuf Aygül kurtarılamadı. Şüpheli, suç aletiyle yakalanıp gözaltına alındı.