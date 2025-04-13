Antalya’da korkunç kaza: 1 ölü

Kaza, dün akşam 20.30 sıralarında Antalya'nın Aksu ilçesi Güvelyurt Mahallesi 26203 sokak ile Şehit Komando Er Mustafa Göktürk Caddesi kesiştiği noktada meydana geldi. Soner E.'nin idaresindeki kamyon sokak kesişimine geldiğinde Fehmi Ölmez'in kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü kaldırıma çarptı. Soner E. aracından inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından genci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Fehmi Ölmez doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haberin ardından aile gözyaşlarına boğuldu. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından talihsiz gencin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya götürüldü. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksu Belediye Meclis üyesi olduğu öğrenilen Soner E'nin emniyetteki işlemlerinin ardından 'Taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.