Antalya’da korkunç kaza: 1 ölü

Kaza, saat 07.30 sıralarında Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi önündeki 75'inci Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesi içerisinde büfesi bulunan Görkem Tosun, babasına ait otomobille iddiaya göre süratle seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolun sağında park halindeki kamyonete çarptı.

YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisi ile otomobil ve kamyonet metrelerce savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi araçta sıkışan Görkem Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Tosun'un cansız bedeni, sıkıştığı yerden itfaiye ekibinin 1 saatlik çalışması ile çıkarılabildi. Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Tosun'un çıkarılan cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

BURDUR'A GÖTÜRÜLDÜ

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Görkem Tosun'un cansız bedeni toprağa verilmek üzere Burdur'un Tefenli ilçesine götürüldü. Tosun'un ailesi yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi.