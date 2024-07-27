Antalya’da korkunç kaza: 2 ölü

İhbarın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Necdet Karabaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muammer Herek, Kumluca devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.