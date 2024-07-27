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Giriş Tarihi: 27.7.2024 10:36

Antalya’da korkunç kaza: 2 ölü

Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Necdet Karabaş (26) ile arkadaşı Muammer Herek (25) hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da korkunç kaza: 2 ölü

Kaza gece saat 23 50 sıralarında ilçeye bağlı Göksu Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Necdet Karabaş'ın kullandığı otomobil Kumluca istikametinden Finike yönüne ilerlerken Kumluca ilçesi çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetti.

AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

İk gencin bulunduğu otomobil yoldan çıkarak önce refüjde bulunan aydınlatma direğine ardından yine refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Necdet Karabaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muammer Herek, Kumluca devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazayı öğrenen iki gencin yakınları ile arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Karataş ve Herek Finike ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Sanayide esnaf olan iki gencin ani ölümü Kumluca ve Finike ilçelerinde üzüntü yarattı.


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Antalya’da korkunç kaza: 2 ölü
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