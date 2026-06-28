Antalya’da korkunç kaza! Direğe çarpan aracın motoru işçi barakasına girdi: Sürücü hayatını kaybetti

SÜRÜCÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından aracın hurdaya dönmesi nedeniyle ekipler, otomobilde ikinci bir kişinin bulunabileceği ihtimali üzerine çalışma yaptı. İtfaiye ve polis ekipleri, uzun süre araç içerisinde detaylı arama ve kontrol çalışması gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından araçta başka kimsenin bulunmadığı belirlendi. Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Burak İpek, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak İpek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör