Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da korkunç kaza: Öğretmen çift hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 5.1.2024 17:07 Son Güncelleme: 5.1.2024 17:45

Antalya’da korkunç kaza: Öğretmen çift hayatını kaybetti

Antalya'da durakta otobüs beklerken otomobilin çarptığı emekli öğretmen çift Fatma Keser (65) ile eşi Hüseyin Keser (66) feci şekilde can verdi. Otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi, kaza sonrası kaçarak kayıplara karıştı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da korkunç kaza: Öğretmen çift hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde saat 14.30 sularında durakta otobüs bekleyen Fatma Keser ve Hüseyin Keser çifti ile Mavi Alihan'a (54) sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil çarptı. Keser çifti ile Alihan, çarpmanın şiddetiyle savrulurken, sürücü ile yanındaki kişi, kaza sonrası kaçtı. İhbarla, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Keser çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Mavi Alihan ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Korkunç kazanın ardından polis, kaçan sürücü ile yanındaki kişinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarından sürücünün kaçış istikametini tespit eden ekipler iki adrese baskın düzenledi. Ancak iki kişinin ölümüne neden olan sürücü yakalanamadı. Öte yandan kazada hayatını kaybeden öğretmen çiftin yakınları sinir krizi geçirdi. Görevliler tarafından sakinleştirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'dan çok net ekonomi mesajı: Mutlak zafere ulaştıracağız
Kars'ta feci kaza! Yolcu otobüsleri zincirleme kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Mersin soruşturması umut oldu! Mansur Yavaş'ın kovuğu işçilerden çağrı: "Savcılık ve bakanlık soruşturma başlatsın"
Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı! İfadeleri ağızları açık bıraktı!
"Eline sağlık" paylaşımı tepki çekmişti! Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Pıhtı atma salgını mı var?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Enerjide dev adımlar! Bakan Bayraktar açıkladı: 1,5 milyon hanenin ihtiyacını karşılıyor
İstanbul’un adayı kim olacak?
Operasyon, ikinci aşama
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da korkunç kaza: Öğretmen çift hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA