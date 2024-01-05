Antalya’da korkunç kaza: Öğretmen çift hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde saat 14.30 sularında durakta otobüs bekleyen Fatma Keser ve Hüseyin Keser çifti ile Mavi Alihan'a (54) sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil çarptı. Keser çifti ile Alihan, çarpmanın şiddetiyle savrulurken, sürücü ile yanındaki kişi, kaza sonrası kaçtı. İhbarla, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Keser çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Mavi Alihan ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Korkunç kazanın ardından polis, kaçan sürücü ile yanındaki kişinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarından sürücünün kaçış istikametini tespit eden ekipler iki adrese baskın düzenledi. Ancak iki kişinin ölümüne neden olan sürücü yakalanamadı. Öte yandan kazada hayatını kaybeden öğretmen çiftin yakınları sinir krizi geçirdi. Görevliler tarafından sakinleştirildi.