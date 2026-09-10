Antalya’da korkunç olay! Turist kadını bacağından bıçaklayıp taciz etti: O şüpheli gözaltına alındı!

Alanya ilçesinde önceki gün Danimarka uyruklu kadın turisti bacağından bıçaklayan İ.Z., iddiaya göre daha sonra cinsel tacizde bulunarak kaçtı. İhbar üzerine polis ekiplerinin çalışmasıyla ilçe merkezinde yakalanan şüpheli, Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Bacağından yaralanan turist ise şikayetçi oldu.