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Giriş Tarihi: 10.09.2026 12:20

Antalya’da korkunç olay! Turist kadını bacağından bıçaklayıp taciz etti: O şüpheli gözaltına alındı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Danimarkalı 54 yaşındaki kadın turist kabusu yaşadı. 17 yaşındaki saldırgan önce talihsiz kadının bacağından bıçakladı ardından cinsel tacizde bulundu. Şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Antalya’da korkunç olay! Turist kadını bacağından bıçaklayıp taciz etti: O şüpheli gözaltına alındı!
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Alanya ilçesinde önceki gün Danimarka uyruklu kadın turisti bacağından bıçaklayan İ.Z., iddiaya göre daha sonra cinsel tacizde bulunarak kaçtı. İhbar üzerine polis ekiplerinin çalışmasıyla ilçe merkezinde yakalanan şüpheli, Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Bacağından yaralanan turist ise şikayetçi oldu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis merkezinde avukat gözetiminde ifadesi alınan şüpheli İ.Z., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ALANYA #ANTALYA

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Antalya’da korkunç olay! Turist kadını bacağından bıçaklayıp taciz etti: O şüpheli gözaltına alındı!
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