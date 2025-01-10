Antalya’da korkunç ölüm

Yeşil, ekiplerin yoğun çalışması sonucu forkliftin altından güçlükle kurtarıldı. Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yeşil'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alan Mustafa Yeşil'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.