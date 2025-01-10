Antalya’da korkunç ölüm

Mustafa Yeşil idaresindeki forklift yürüyüş yolu parke çalışması sırasında kamyondan taşları indirildiği sırada geri gelirken refüje devrildi. Kazada forkliftin altında kalan Yeşil, ağır yaralandı. Çalışanların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Yeşil, ekiplerin yoğun çalışması sonucu forkliftin altından güçlükle kurtarıldı. Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yeşil'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alan Mustafa Yeşil'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.