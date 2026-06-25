Antalya’da korkunç yangın! 6 konteyneri alevler sardı: 7 yıllık evi kül olan annenin gözyaşları yürek burktu!





"5 ÇOCUKLA NE YAPACAĞIM BİLMİYORUM"



Konteynerlerde yaşayan Gülistan Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarıyla birlikte uyandığında içerinin duman nedeniyle karanlık olduğunu belirterek, herkesin dışarı çıkmayı başardığını söyledi. Yangında evlerini ve eşyalarını kaybettiklerini ifade eden Akın, "Ne evimiz kaldı ne eşyamız, sadece canımız kaldı. Yaralı yok ama şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. 7 senedir burada oturuyordum, böyle bir şey yaşamadım. 5 çocukla ne yapacağım bilmiyorum" diye gözyaşı döktü. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör