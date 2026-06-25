Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da korkunç yangın! 6 konteyneri alevler sardı: 7 yıllık evi kül olan annenin gözyaşları yürek burktu!
Giriş Tarihi: 25.06.2026 15:42

Antalya’da korkunç yangın! 6 konteyneri alevler sardı: 7 yıllık evi kül olan annenin gözyaşları yürek burktu!

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen yangın korku dolu anlar yaşattı. Tarım işçilerinin kaldığı konteynırlarda çıkan yangında üç ailenin kaldığı 6 konteyner küle döndü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yansın sonrası evi küle dönen 5 çocuk annesinin feryadı yürekleri dağladı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Antalya’da korkunç yangın! 6 konteyneri alevler sardı: 7 yıllık evi kül olan annenin gözyaşları yürek burktu!
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Yukarıkocayatak Mahallesi Fedenler mevkisinde tarım işçilerinin kaldığı bir konteynırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, 3 ailenin kaldığı toplam 6 konteynere sıçradı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında konteynerler kullanılamaz hale geldi. Yangının başladığını fark eden tarım işçileri, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak kurtuldu. Olayda yaralanan olmadı.



"5 ÇOCUKLA NE YAPACAĞIM BİLMİYORUM"

Konteynerlerde yaşayan Gülistan Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarıyla birlikte uyandığında içerinin duman nedeniyle karanlık olduğunu belirterek, herkesin dışarı çıkmayı başardığını söyledi. Yangında evlerini ve eşyalarını kaybettiklerini ifade eden Akın, "Ne evimiz kaldı ne eşyamız, sadece canımız kaldı. Yaralı yok ama şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. 7 senedir burada oturuyordum, böyle bir şey yaşamadım. 5 çocukla ne yapacağım bilmiyorum" diye gözyaşı döktü. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANTALYA #SERİK #YANGIN

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