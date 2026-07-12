Antalya’da korkunç yangın! Çocukların balkondaki oyunu mobilya atölyesini küle çevirdi: O anlar kamerada

MOBİLYALAR KULANILAMAZ HALE GELDİ

Çalışanın haber vermesi ile işyerinin yakınında bulunan itfaiye ekipleri kısa sürede adrese gelerek yangına müdahale etti.Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, işyerinin önünde bulunan mobilyaların yanı sıra park halindeki motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve alevlerin iş yerinin içerisinde bulunan sünger ve benzeri yanıcı maddelere ulaşmaması muhtemel bir facianın önüne geçilmesini sağladı.