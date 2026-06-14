Antalya’da korkutan olay: Çikolatalı kek paketinin içerisinden çıktı! Küçük çocuk onu yiyince ölümden döndü

'OĞLUMUZU KAYBEDEBİLİRDİK'

Hastanede yapılan incelemelerde paketin içerisinde demir oksit bulunduğunun belirlendiğini söyleyen Büyüközer, "Başta bunun bu kadar ciddi bir durum olacağını düşünmedik. Ancak test sonuçları geldikten sonra vücuttan kolay atılamayan bir madde olduğunu öğrendik. Röntgende oğlumun midesi ve bağırsaklarında görüldü. Daha sonra nöbet geçirdi ve hastaneye yatırıldı. Halen nöbetin neden kaynaklandığını araştırıyoruz. Oğlum üç gün hastanede kaldı. Bu süreçte hem çok korktu hem de çok yıprandı. Şimdi hastanenin önünden bile geçmek istemiyor. Biz de çok korktuk. Oğlumuzu kaybedebilirdik" diye konuştu.