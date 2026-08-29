Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da korkutan yangın! 4 katlı apartmanı alevler sardı: 3 çocuk saniyelerle kurtuldu!
Giriş Tarihi: 29.08.2026 16:00

Antalya’da korkutan yangın! 4 katlı apartmanı alevler sardı: 3 çocuk saniyelerle kurtuldu!

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. 4 katlı apartmanın birinci katındaki daireyi henüz belirlenemeyen nedenle alevler sardı. 3 çocuk dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Antalya’da korkutan yangın! 4 katlı apartmanı alevler sardı: 3 çocuk saniyelerle kurtuldu!
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Yangın, saat 14.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Sahire Tüzün Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede çıktı. Daireden alev ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle dairede bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

3 ÇOCUK DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANTALYA #ALANYA

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Antalya’da korkutan yangın! 4 katlı apartmanı alevler sardı: 3 çocuk saniyelerle kurtuldu!
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