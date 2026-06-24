Antalya’da korkutan yangın! Aynı kişiye ait 2 müstakil evi alevler sardı: Kundaklama iddiası kan dondurdu!

2 GECEKONDUYU ALEVLER SARDI
Evlerden çıkan dumanları gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, ihbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar yanına müdahale etmek istese de çabaları yetersiz kaldı. Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler alevlerin sardığı 2 gecekondudaki yangına müdahale etti.
KUNDAKLAMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Ekiplerin yarım saatlik müdahalesi ile yangın söndürüldü. Ekipler soğutma çalışması yaparken evlerden birisinde kısmi hasar, diğeri ise tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri birbirine yakın iki evde aynı anlarda çıkan yangının kundaklama ihtimali olabileceğini değerlendirerek çalışma yaptı.
"EVDE KİMSE YOKTU"
Yangını görerek müdahale etmek isteyen vatandaşlardan Barış Semek, "Markete gitmiştim. Dönüşte burada alevleri görünce direkt itfaiyeye haber verdim. Komşular müdahale etmek istedi. Evde kimse yoktu, kendileri 2 günlüğüne şehir dışına çıkmışlardı. Yandaki ev de onlara ait" dedi.