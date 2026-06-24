Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da korkutan yangın! Aynı kişiye ait 2 müstakil evi alevler sardı: Kundaklama iddiası kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 24.06.2026 14:10

Antalya’da korkutan yangın! Aynı kişiye ait 2 müstakil evi alevler sardı: Kundaklama iddiası kan dondurdu!

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. Aynı kişiye ait birbirine yakın 2 müstakil evi aynı anlarda alevler sardı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken polis ekipleri kısa aralıklarla 2 evde çıkan yangının kundaklama olabileceği ihtimali üzerine çalışma yaptı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Antalya’da korkutan yangın! Aynı kişiye ait 2 müstakil evi alevler sardı: Kundaklama iddiası kan dondurdu!
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Yangın, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6035 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibi şehir dışında bulunan ve aynı kişiye ait olduğu öğrenilen sokak üzerindeki 2 adet gecekondu da evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

2 GECEKONDUYU ALEVLER SARDI

Evlerden çıkan dumanları gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, ihbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar yanına müdahale etmek istese de çabaları yetersiz kaldı. Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler alevlerin sardığı 2 gecekondudaki yangına müdahale etti.

KUNDAKLAMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Ekiplerin yarım saatlik müdahalesi ile yangın söndürüldü. Ekipler soğutma çalışması yaparken evlerden birisinde kısmi hasar, diğeri ise tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri birbirine yakın iki evde aynı anlarda çıkan yangının kundaklama ihtimali olabileceğini değerlendirerek çalışma yaptı.

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"EVDE KİMSE YOKTU"

Yangını görerek müdahale etmek isteyen vatandaşlardan Barış Semek, "Markete gitmiştim. Dönüşte burada alevleri görünce direkt itfaiyeye haber verdim. Komşular müdahale etmek istedi. Evde kimse yoktu, kendileri 2 günlüğüne şehir dışına çıkmışlardı. Yandaki ev de onlara ait" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KEPEZ #ANTALYA #YANGIN

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Antalya’da korkutan yangın! Aynı kişiye ait 2 müstakil evi alevler sardı: Kundaklama iddiası kan dondurdu!
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