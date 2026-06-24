Antalya’da korkutan yangın! Aynı kişiye ait 2 müstakil evi alevler sardı: Kundaklama iddiası kan dondurdu!

Yangın, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6035 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibi şehir dışında bulunan ve aynı kişiye ait olduğu öğrenilen sokak üzerindeki 2 adet gecekondu da evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.