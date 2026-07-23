Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da korkutan yangın! Borulardaki alevler yatakhaneye sıçradı: Ekipler peş peşe geldi!
Giriş Tarihi: 23.07.2026 12:30

Antalya’da korkutan yangın! Borulardaki alevler yatakhaneye sıçradı: Ekipler peş peşe geldi!

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. Kampüs inşaatında boruların yanmasın sonucu çıkan yangın, işçilerin yatakhane olarak kullandığı alana sıçradı. Ekiplerin peş peşe geldiği ve faciaya müdahale ettiği yangında yaralanan olmadı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Antalya’da korkutan yangın! Borulardaki alevler yatakhaneye sıçradı: Ekipler peş peşe geldi!
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Yangın, saat 09.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi'nde bulunan Alaaddin Keykubat Üniversitesi Cikcilli Kampüsü inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiye alanında bulunan inşaat boruları henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, inşaat işçilerinin yatakhane olarak kullandığı bölüme sıçradı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında işçilerin kaldığı yatakhanenin bir kısmında maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANTALYA #ALANYA #YANGIN

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Antalya’da korkutan yangın! Borulardaki alevler yatakhaneye sıçradı: Ekipler peş peşe geldi!
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