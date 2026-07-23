Antalya’da korkutan yangın! Borulardaki alevler yatakhaneye sıçradı: Ekipler peş peşe geldi!

Yangın, saat 09.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi'nde bulunan Alaaddin Keykubat Üniversitesi Cikcilli Kampüsü inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiye alanında bulunan inşaat boruları henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, inşaat işçilerinin yatakhane olarak kullandığı bölüme sıçradı.