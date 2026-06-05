Antalya’da korkutan yangın! Otomobil aniden alev topuna döndü: Patlamalar peş peşe geldi!





"SANİYELER İÇİNDE ALEV TOPUNA DÖNDÜ"



Yaşadığı korku dolu anları anlatan sürücü Ahmet Demir, "Torpidodan bir alev çıkmaya başladı. Araçta babam vardı, hemen indirdim. Saniyeler içerisinde alevli bir şekilde yanmaya başladı. Araçtan patlama sesleri de geliyordu. Çok şükür canımıza bir şey gelmedi. İtfaiye ve polislere çok teşekkür ederim, hızla gelip yardımcı oldular. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör