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Giriş Tarihi: 5.06.2026 10:37

Antalya’da korkutan yangın! Otomobil aniden alev topuna döndü: Patlamalar peş peşe geldi!

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen araç yangını yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki otomobil seyir halindeyken torpido kısmından alevler yükseldi. Patlamaların da yaşandığı yangının ilk çıktığı anlarda yangın tüpü dahil işe yaramazken itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Antalya’da korkutan yangın! Otomobil aniden alev topuna döndü: Patlamalar peş peşe geldi!
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Olay, dün Konyaaltı İlçesi Siteler Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Demir'in idaresindeki 07 YCT 10 plakalı otomobilin torpido kısmından seyir halindeyken bir anda alevler yükselmeye başladı.

PATLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Durumu fark eden Demir, aracı hemen durdurarak yanında bulunan babasını hızla dışarı indirdi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sararken, çevrede büyük panik yaşandı. Yangın esnasında araçtan peş peşe patlama sesleri yükseldi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar alevlere yangın tüpü ve bahçelerden hortumlarla müdahale etse de başarılı olamadı.

OTOMOBİL KÜLE DÖNDÜ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ancak otomobil tamamen yanarak küle döndü.

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"SANİYELER İÇİNDE ALEV TOPUNA DÖNDÜ"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan sürücü Ahmet Demir, "Torpidodan bir alev çıkmaya başladı. Araçta babam vardı, hemen indirdim. Saniyeler içerisinde alevli bir şekilde yanmaya başladı. Araçtan patlama sesleri de geliyordu. Çok şükür canımıza bir şey gelmedi. İtfaiye ve polislere çok teşekkür ederim, hızla gelip yardımcı oldular. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANTALYA #KONYAALTI

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Antalya’da korkutan yangın! Otomobil aniden alev topuna döndü: Patlamalar peş peşe geldi!
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