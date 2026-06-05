Antalya’da korkutan yangın! Otomobil aniden alev topuna döndü: Patlamalar peş peşe geldi!

Olay, dün Konyaaltı İlçesi Siteler Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Demir'in idaresindeki 07 YCT 10 plakalı otomobilin torpido kısmından seyir halindeyken bir anda alevler yükselmeye başladı.
PATLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ
Durumu fark eden Demir, aracı hemen durdurarak yanında bulunan babasını hızla dışarı indirdi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sararken, çevrede büyük panik yaşandı. Yangın esnasında araçtan peş peşe patlama sesleri yükseldi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar alevlere yangın tüpü ve bahçelerden hortumlarla müdahale etse de başarılı olamadı.
"SANİYELER İÇİNDE ALEV TOPUNA DÖNDÜ"
Yaşadığı korku dolu anları anlatan sürücü Ahmet Demir, "Torpidodan bir alev çıkmaya başladı. Araçta babam vardı, hemen indirdim. Saniyeler içerisinde alevli bir şekilde yanmaya başladı. Araçtan patlama sesleri de geliyordu. Çok şükür canımıza bir şey gelmedi. İtfaiye ve polislere çok teşekkür ederim, hızla gelip yardımcı oldular. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.