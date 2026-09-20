Antalya’da korkutan yangın! Otomobili saran alevler binaya sıçradı: ‘Kundaklama olabilir’





"EN BÜYÜK TESELLİMİZ CANA GELMEMESİ"



Akçaalan Mahalle Muhtarı Söner Taşar, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, "Şu anda olayın tam olarak neden kaynaklandığı belli değil. Evin garajında bulunan bir araç ciddi şekilde alev alıyor ve yangın üç-dört katlı eve sıçrıyor. Aracımız yandı ancak Allah'a şükür herhangi bir can kaybımız yok. İtfaiye ekipleri geldi, sağ olsunlar yangına müdahale ederek söndürdüler. Komşumuzun aracı maalesef kullanılamaz hale geldi, evlerde de bir miktar zarar var. Yapacak bir şey yok, cana gelmedi. En büyük tesellimiz bu" dedi.